30
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وفاة شاب ثلاثيني بسبب سوء التغذية في قطاع غزة (الحدث)
Lebanon 24
01-07-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية (الجزيرة)
Lebanon 24
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية (الجزيرة)
01/07/2025 13:09:45
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة
Lebanon 24
نتنياهو: لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة
01/07/2025 13:09:45
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة: ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية ونقص المساعدات الإنسانية
Lebanon 24
غزة: ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية ونقص المساعدات الإنسانية
01/07/2025 13:09:45
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية
01/07/2025 13:09:45
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الإسرائيلية: عمليتنا العسكرية ضد إيران حمت أوروبا من خطر نووي
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: عمليتنا العسكرية ضد إيران حمت أوروبا من خطر نووي
06:06 | 2025-07-01
01/07/2025 06:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن الادعاء الألماني: اعتقال مواطن دنماركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران
Lebanon 24
رويترز عن الادعاء الألماني: اعتقال مواطن دنماركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران
05:57 | 2025-07-01
01/07/2025 05:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب
Lebanon 24
نتنياهو: أتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب
05:50 | 2025-07-01
01/07/2025 05:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهداف نظام التحكم ومراكز الإنتاج وأماكن تجميع وتخزين المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهداف نظام التحكم ومراكز الإنتاج وأماكن تجميع وتخزين المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
05:42 | 2025-07-01
01/07/2025 05:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان
Lebanon 24
مجلس النواب يقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان
05:42 | 2025-07-01
01/07/2025 05:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
08:49 | 2025-06-30
30/06/2025 08:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
11:24 | 2025-06-30
30/06/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... ممثلة لبنانيّة تُغادر السعوديّة وماذا قالت عن ولي العهد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... ممثلة لبنانيّة تُغادر السعوديّة وماذا قالت عن ولي العهد؟ (فيديو)
09:15 | 2025-06-30
30/06/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:06 | 2025-07-01
الخارجية الإسرائيلية: عمليتنا العسكرية ضد إيران حمت أوروبا من خطر نووي
05:57 | 2025-07-01
رويترز عن الادعاء الألماني: اعتقال مواطن دنماركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران
05:50 | 2025-07-01
نتنياهو: أتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب
05:42 | 2025-07-01
الدفاع الروسية: استهداف نظام التحكم ومراكز الإنتاج وأماكن تجميع وتخزين المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
05:42 | 2025-07-01
مجلس النواب يقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان
05:34 | 2025-07-01
هزة ارضية بقوة 3.9 على مقياس ريختر مركزها منطقة غيمليك في ولاية بورصة التركية
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 13:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24