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القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق الأمني الإسرائيلي السوري المحتمل يشمل تنسيقاً أمنياً استخباراتياً سورياً إسرائيلياً ضد إيران وحزب الله

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:46
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