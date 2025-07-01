وزارة الصحة: مواطنان أصيبا بجروح طفيفة من بينهما طفل خلال تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدي إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية

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