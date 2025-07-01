المحكمة العليا بإسرائيل تقرر تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد ديفيد زيني مرة أخرى بسبب التضارب في مواقف الحاضرين بشأن تعيينه (الجزيرة)

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