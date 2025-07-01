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"سي إن إن" عن مسؤول في حماس: نحن جادون ومستعدون للتوصل لاتفاق ولقبول أي مقترح إن توفرت متطلبات إنهاء الحرب بشكل واضح

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:23
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