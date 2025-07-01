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الأونروا: الآلية الإسرائيلية الأميركية الجديدة لإيصال المساعدات في غزة عبارة عن "حقل للموت"

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:55
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