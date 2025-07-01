Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: استئناف جلسة محكمة تعيين رئيس جديد للشاباك بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا بإسرائيل تقرر تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد ديفيد زيني مرة أخرى بسبب التضارب في مواقف الحاضرين بشأن تعيينه (الجزيرة)
lebanon 24
01/07/2025 15:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم قرار المحكمة.. نتنياهو يُصر على تعيين رئيس جديد للشاباك
lebanon 24
01/07/2025 15:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل الآن أمام المحكمة المركزية في القدس في جلسة سرية
lebanon 24
01/07/2025 15:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة استئناف فدرالية توقف حكم المحكمة التجارية الدولية الذي أوقف رسوم ترمب
lebanon 24
01/07/2025 15:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2025-07-01
07:58 | 2025-07-01
07:56 | 2025-07-01
07:55 | 2025-07-01
07:44 | 2025-07-01
07:35 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24