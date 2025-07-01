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مجلس النواب يقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:42
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