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نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: من واجبات المجلس النيابي أن يؤمّن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:21
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