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الكرملين: ندين بشدة هجمات نظام كييف على المدن الروسية ولا نماطل في إجراء المفاوضات بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:32
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