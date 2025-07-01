Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: نعمل على احتواء التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
01-07-2025 | 07:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين يبحثون سبل احتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
01/07/2025 17:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توافق مصري روسى بشأن ضرورة احتواء الموقف المتدهور بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
01/07/2025 17:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير على أفضل ما يرام
lebanon 24
01/07/2025 17:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
01/07/2025 17:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:33 | 2025-07-01
10:19 | 2025-07-01
10:18 | 2025-07-01
10:18 | 2025-07-01
09:41 | 2025-07-01
09:23 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24