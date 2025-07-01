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"بترا": الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:58
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