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"بلوميرغ": الجهات التنظيمية الإيرانية للسلامة النووية توقفت عن تلقّي مكالمات من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:17
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