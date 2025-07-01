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الخارجية الفرنسية: دبلوماسي فرنسي يزور مواطنين فرنسيين إثنين محتجزين في إيران
Lebanon 24
01-07-2025
|
09:41
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