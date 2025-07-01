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"رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة: مسؤولون لبنانيون يجهزون ردًّا على مطالب واشنطن بشأن نزع سلاح حزب الله

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:18
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