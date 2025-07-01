"لبنان 24": سيارات الإسعاف والإطفاء التابعة لمركز بشرّي في الدفاع المدني تتوجّه إلى موقع الحريق في بشنين – زغرتا في إطار الدعم والمساندة لجهود الإطفاء المستمرة

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