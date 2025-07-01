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المرشّح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك: الرئيس ترامب هدّدني لرفضي السماح لدائرة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا

Lebanon 24
01-07-2025 | 17:28
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