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ترامب: آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءاً
Lebanon 24
01-07-2025
|
18:39
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