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هآرتس عن استطلاع رأي: 46% من الإسرائيليين لا يثقون بشكل كبير بنتنياهو وأقل من 40% يثقون بوزير الدفاع كاتس

Lebanon 24
02-07-2025 | 00:41
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