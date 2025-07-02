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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات

Lebanon 24
02-07-2025 | 02:54
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