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سلام: تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية وهدفنا توقيع اتفاق معه بعهد هذه الحكومة

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:32
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