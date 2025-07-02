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أوكرانيا: استدعاء القائم بالأعمال الأميركي بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة
Lebanon 24
02-07-2025
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05:21
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