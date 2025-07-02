Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات المغربية تُعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" تنشط بين تطوان وشفشاون

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفكيك خليّة لتنظيم "داعش" ومعلومات عن تعاونها مع "الموساد"
lebanon 24
02/07/2025 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول سوري: جهات قد تسعى لزعزعة أمن المنطقة تضم بقايا فصائل موالية للأسد مرتبطة بإيران وتنشط بالقنيطرة
lebanon 24
02/07/2025 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: السلطات الأوروبية والأميركية تعلن تفكيك "شبكة للبرمجيات الخبيثة" وتوجه اتهامات جنائية للمتورطين في إنشائها
lebanon 24
02/07/2025 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا
lebanon 24
02/07/2025 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:17 | 2025-07-02
08:15 | 2025-07-02
08:09 | 2025-07-02
08:08 | 2025-07-02
08:07 | 2025-07-02
08:05 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24