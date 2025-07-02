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إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول الجيش الإسرائيلي يستثني بلدات في محيط قطاع غزة من تصنيفها "مناطق عسكرية مغلقة"

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:23
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