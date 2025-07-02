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نتنياهو: سنطلق سراح جميع مختطفينا وسنستأصل حماس من جذروها وانتهينا من عهد حماستان
Lebanon 24
02-07-2025
|
08:50
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