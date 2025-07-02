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وزارة الطرق الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات الجوية الدولية والداخلية في شمال وجنوب وغرب البلاد حتى ظهر غد

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:52
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02/07/2025 19:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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