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رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء اليونان يؤكدان باتصال هاتفي أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات بالمنطقة والعالم بالحوار وإرساء الأمن والاستقرار والسلام

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:53
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