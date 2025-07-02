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الصحة بغزة: نستنكر الجريمة البشعة ضد د. مروان السلطان الذي يعد رمزا للصمود والإخلاص في أصعب الظروف التي عاشها شعبنا تحت العدوان

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:54
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