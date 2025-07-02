Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية إبرام صفقة تبادل

Lebanon 24
02-07-2025 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بعد اجتماع مع نتنياهو: هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة تبادل مع غزة
lebanon 24
02/07/2025 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لا يزال يرى إمكانية لإبرام صفقات تجارية جديدة مع روسيا (واشنطن بوست)
lebanon 24
02/07/2025 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقفات احتجاجية قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة الخارجية للمطالبة بصفقة تبادل
lebanon 24
02/07/2025 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إلإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة
lebanon 24
02/07/2025 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2025-07-02
12:36 | 2025-07-02
12:33 | 2025-07-02
12:28 | 2025-07-02
12:25 | 2025-07-02
12:24 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24