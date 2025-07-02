Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 16 شهيدا منهم 7 أطفال و5 سيدات في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

Lebanon 24
02-07-2025 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني بغزة: 15 شهيدا وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة
lebanon 24
02/07/2025 23:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
7 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف اسرائيلي على مواطنين في حي الرمال بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
02/07/2025 23:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: مجزرة متكاملة الأركان في حي الصبرة بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
02/07/2025 23:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي متواصل يستهدف شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة
lebanon 24
02/07/2025 23:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:18 | 2025-07-02
16:17 | 2025-07-02
16:14 | 2025-07-02
16:10 | 2025-07-02
16:09 | 2025-07-02
15:44 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24