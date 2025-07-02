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وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 جراء الانفجار في بلدة جبرين شرق مدينة حماة

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:36
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