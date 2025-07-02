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البرلمان البريطاني يصوت على حظر ثلاث منظمات بينها حركة فلسطين "بالستاين أكشن" بموافقة 385 صوتا ورفض 26

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:47
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