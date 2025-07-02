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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: التقدير في إسرائيل هو أن حماس ستعطي ردا إيجابيا وسيكون بالإمكان إحراز تقدم نحو صفقة خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
02-07-2025 | 13:30
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