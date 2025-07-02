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أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن واجه العدو ليس كمحتل فقط بل نواجهه كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان ومصر وسورية والأردن والمنطقة والعالم

Lebanon 24
02-07-2025 | 14:55
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