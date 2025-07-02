28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البنتاغون: قدمنا لأوكرانيا حوالي 66 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الغزو الروسي مطلع 2022
Lebanon 24
02-07-2025
|
19:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السويد تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 57 مليون دولار
Lebanon 24
السويد تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 57 مليون دولار
03/07/2025 09:53:51
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة التركية: الحرب ضد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 كلفت تركيا حوالي 1.8 تريليون دولار
Lebanon 24
الحكومة التركية: الحرب ضد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 كلفت تركيا حوالي 1.8 تريليون دولار
03/07/2025 09:53:51
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يُخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ
Lebanon 24
البنتاغون يُخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ
03/07/2025 09:53:51
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر للدول المانحة في السرايا اليوم لرفع المساعدات إلى مليار دولار
Lebanon 24
مؤتمر للدول المانحة في السرايا اليوم لرفع المساعدات إلى مليار دولار
03/07/2025 09:53:51
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيئة البث الإسرائيلية عن ضابط: الجيش كثف عملياته بغزة في الأيام الماضية إلى درجة لم نشهدها منذ شهور
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن ضابط: الجيش كثف عملياته بغزة في الأيام الماضية إلى درجة لم نشهدها منذ شهور
02:47 | 2025-07-03
03/07/2025 02:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل موفداً من حزب الله أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات (الجديد)
Lebanon 24
بري استقبل موفداً من حزب الله أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات (الجديد)
02:20 | 2025-07-03
03/07/2025 02:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات اللبنانية على ورقة توماس براك اليوم الى الرئيس نبيه بري (الجديد)
Lebanon 24
حزب الله سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات اللبنانية على ورقة توماس براك اليوم الى الرئيس نبيه بري (الجديد)
02:18 | 2025-07-03
03/07/2025 02:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية بغزة: 37 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية منذ الفجر
Lebanon 24
مصادر طبية بغزة: 37 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية منذ الفجر
01:58 | 2025-07-03
03/07/2025 01:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت
01:51 | 2025-07-03
03/07/2025 01:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
10:52 | 2025-07-02
02/07/2025 10:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:47 | 2025-07-03
هيئة البث الإسرائيلية عن ضابط: الجيش كثف عملياته بغزة في الأيام الماضية إلى درجة لم نشهدها منذ شهور
02:20 | 2025-07-03
بري استقبل موفداً من حزب الله أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات (الجديد)
02:18 | 2025-07-03
حزب الله سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات اللبنانية على ورقة توماس براك اليوم الى الرئيس نبيه بري (الجديد)
01:58 | 2025-07-03
مصادر طبية بغزة: 37 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية منذ الفجر
01:51 | 2025-07-03
"لبنان 24": تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت
01:44 | 2025-07-03
الخارجية المصرية: عبد العاطي تناول مع ويتكوف أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران واستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
03/07/2025 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24