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الخارجية المصرية: عبد العاطي تناول مع ويتكوف أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران واستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:44
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