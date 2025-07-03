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منظمة العفو الدولية: على الدول الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:07
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