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زيلينسكي: الاتفاق الأوكراني مع الشركات الأميركية يُتوقع أن يشمل إنتاج مئات الألوف من الطائرات المسيّرة عن بعد هذا العام بما فيها طائرات اعتراضية

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:59
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