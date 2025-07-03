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إجتماع يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان للتداول حول تعيين رئيس جديد (الجديد)

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:59
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