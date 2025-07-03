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مسؤول أمني في حماس للجزيرة: إسرائيل تعمل على خلق مشاكل وإطالتها لبروز عصابات إجرامية وتوجيهها لزعزعة الأمن

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:34
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