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أكسيوس عن مسؤولين مطلعين: إدارة ترامب تخطط لإجراء محادثات مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل
Lebanon 24
03-07-2025
|
10:46
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