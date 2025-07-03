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وزارة الموارد المائية والري المصرية: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:51
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