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باسيل: الاخطار على شعبنا بتنوعه تأتي من جهات كثيرة وخوفنا وقلقنا المشترك مع البطريرك الراعي بأن ينتقل ما يحصل في سوريا الينا ونحن الذين لا نعرف ونحب الا لبنان المتنوع لا نستطيع رؤية سوريا تفقد تنوعها

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:45
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