باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك طويلة مع الكنيسة وكل الاحزاب المسيحية من اجلها وتشاركنا بهذا الانتصار عام 2017 حرام تشويه الحقيقة والتاريخ وانتزاع هذا الحق

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