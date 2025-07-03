باسيل: نتشارك همّ الدولة التي تؤمن موارد لها بالطرق الشرعية وتوزعها بعدالة على المواطنين لا ان تترك المرتكبين يسيطرون على الموارد من امامها ويستعملونها لغاياتهم لا لصالح الدولة

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