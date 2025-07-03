Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المالية الكندي: لا نتجه إلى إحياء الضريبة على الخدمات الرقمية

Lebanon 24
03-07-2025 | 17:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا رضخ لترامب بشأن الضريبة الرقمية
lebanon 24
04/07/2025 02:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية: لا يوجد معارك إنّما تنافس على الخدمة العامة
lebanon 24
04/07/2025 02:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية: القوانين الإصلاحية تهدف إلى إحياء القطاع المصرفي وليس إلى ضربه كما يُشاع
lebanon 24
04/07/2025 02:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تطبيق "تيك توك" يقوم بانتهاك قانون الخدمات الرقمية بسبب أوجه القصور في شفافية قاعدة بيانات الإعلانات الخاصة به
lebanon 24
04/07/2025 02:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-07-03
19:16 | 2025-07-03
19:04 | 2025-07-03
18:47 | 2025-07-03
18:45 | 2025-07-03
18:24 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24