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ترامب: لقد أجريت إتصالاً مطولاً مع بوتين وتحدثنا عن إيران والحرب في أوكرانيا ولا يوجد أي تقدّم معه

Lebanon 24
03-07-2025 | 17:21
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