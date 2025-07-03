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الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أعرب لنظيره السوري عن أمله في أن يشكل رفع العقوبات فصلاً جديداً في العلاقات

Lebanon 24
03-07-2025 | 17:50
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