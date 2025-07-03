Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: سنسلّم ردّنا على مقترح الهدنة بعد انتهاء المشاورات

Lebanon 24
03-07-2025 | 18:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: نناقش مقترح وقف إطلاق النار مع مجموعات فلسطينية أخرى وسنسلم ردّنا بعد هذه المحادثات
lebanon 24
04/07/2025 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 11 الإسرائيلية: تقديرات بأن تقدم حماس ردها على مقترح الهدنة خلال ساعات
lebanon 24
04/07/2025 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن تقدم حماس ردها على مقترح الهدنة خلال ساعات
lebanon 24
04/07/2025 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إطلاق صواريخ من لبنان خلال الهدنة عمل فردي
lebanon 24
04/07/2025 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-07-03
19:16 | 2025-07-03
19:04 | 2025-07-03
18:47 | 2025-07-03
18:45 | 2025-07-03
18:24 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24