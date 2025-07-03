Advertisement

أخبار عاجلة

تايمز البريطانية: عملاء إسرائيل زاروا المواقع الإيرانية التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: استهداف وزارة الحرب الإسرائيلية مرتين خلال الهجوم الصاروخي على إسرائيل
lebanon 24
04/07/2025 09:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن ضابط إسرائيلي: بعض المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية تشبه ساحة الحرب
lebanon 24
04/07/2025 09:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: عملاء إسرائيليون كانوا في موقع فوردو النووي بإيران بعد الضربة وتأكدوا من الدمار الشامل
lebanon 24
04/07/2025 09:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: العملية الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت القواعد الجوية للجيش الاسرائيلي التي تنطلق منها مقاتلاته
lebanon 24
04/07/2025 09:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:14 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:21 | 2025-07-04
01:59 | 2025-07-04
01:44 | 2025-07-04
01:25 | 2025-07-04
01:14 | 2025-07-04
01:13 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24